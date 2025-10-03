La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que este fin de semana se llevará a cabo una megajornada de cirugías de cataratas en el Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, beneficiando a un total de 80 pacientes.

CSS realizará megajornada de cirugías de cataratas en Chitré

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974197893234896992&partner=&hide_thread=false Un total de 80 pacientes serán beneficiados con una nueva megajornada de cirugías de cataratas que se desarrollará este fin de semana en el Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, informó la @CSSPanama.



Para esta cataratón han sido habilitados dos quirófanos. La mayoría de…

Para esta cataratón, la institución habilitó dos quirófanos, y la mayoría de los pacientes provienen de las provincias de Los Santos y Herrera, muchos de los cuales llevan más de seis meses esperando por una operación oftalmológica.

Antes de las cirugías, los beneficiados pasaron por un proceso de evaluación preoperatoria, que incluyó electrocardiogramas, exámenes de laboratorio y radiografías, entre otros estudios necesarios para garantizar la seguridad del procedimiento.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo de la CSS por acortar las listas de espera en intervenciones oftalmológicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas de visión en la región.