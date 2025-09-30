Planta potabilizadora de Parita fuera de servicio por lluvias.

La planta potabilizadora de Parita se encuentra fuera de servicio debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973026562888089900&partner=&hide_thread=false
La planta potabilizadora de Parita se encuentra fuera de servicio debido a las constantes precipitaciones en la zona.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025
El @IDAANinforma indica que especialistas están realizando las labores necesarias para restablecer el 100% de las operaciones a la mayor brevedad posible. pic.twitter.com/MHz1v0bAIJ