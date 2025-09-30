Veraguas Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 09:51

Planta potabilizadora de Parita fuera de servicio por lluvias

El IDAAN indicó que especialistas se encuentran realizando las labores necesarias para restablecer el 100 % de las operaciones de la potabilizadora de Parita.

Planta potabilizadora de Parita fuera de servicio por lluvias.

Planta potabilizadora de Parita fuera de servicio por lluvias.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

La planta potabilizadora de Parita se encuentra fuera de servicio debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La entidad indicó que especialistas se encuentran realizando las labores necesarias para restablecer el 100 % de las operaciones a la mayor brevedad posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973026562888089900&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Directora del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega se refiere a la situación de elevadores

Metro de Panamá desaloja puestos de buhonería en la estación Pan de Azúcar

Universidad de Panamá estrena simulador de parto para enfermería

Recomendadas

Más Noticias