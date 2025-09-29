Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 08:16

Corte de agua: IDAAN suspende el servicio en Panamá Este por fallas en la potabilizadora de Chepo

La planta potabilizadora de Chepo está fuera de operaciones por una incidencia en la toma de agua cruda, informó el IDAAN.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chepo se encuentra fuera de operaciones este lunes, debido a una incidencia en la toma de agua cruda.

La situación afecta el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Este, mientras los equipos técnicos realizan los trabajos necesarios para restablecer la producción lo antes posible.

“Nuestros especialistas trabajan en las reparaciones necesarias para restablecer la producción de agua potable lo antes posible”, indicó el IDAAN en un comunicado. “Nuestros especialistas trabajan en las reparaciones necesarias para restablecer la producción de agua potable lo antes posible”, indicó el IDAAN en un comunicado.

La entidad pidió a los usuarios hacer un uso racional del agua y mantenerse atentos a las actualizaciones a través de sus canales oficiales.

