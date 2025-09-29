Corte de agua: IDAAN suspende el servicio en Panamá Este por fallas en la potabilizadora de Chepo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de Chepo se encuentra fuera de operaciones este lunes, debido a una incidencia en la toma de agua cruda.

IDAAN advierte de corte de agua en Panamá Este

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1972646715724550155&partner=&hide_thread=false Panamá Este:Anunciamos que la planta potabilizadora de Chepo se encuentra fuera de operaciones debido a incidencia en la toma de agua cruda.



Nuestros especialistas trabajan en las reparaciones necesarias para restablecer la producción de agua potable lo antes posible. pic.twitter.com/0nNZoc8sIZ — IDAAN (@IDAANinforma) September 29, 2025

La situación afecta el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Este, mientras los equipos técnicos realizan los trabajos necesarios para restablecer la producción lo antes posible.

"Nuestros especialistas trabajan en las reparaciones necesarias para restablecer la producción de agua potable lo antes posible", indicó el IDAAN en un comunicado.

La entidad pidió a los usuarios hacer un uso racional del agua y mantenerse atentos a las actualizaciones a través de sus canales oficiales.