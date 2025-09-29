¿Cuándo es el Black Weekend 2025 en Panamá?

El Panamá Black Weekend 2025 ya tiene fecha confirmada: se celebrará del 3 al 5 de octubre, con la participación de 16 centros comerciales a nivel nacional, que ofrecerán descuentos de hasta el 70% en miles de productos y servicios.

Desde su primera edición, este evento se ha consolidado como una de las jornadas de compras más importantes del país, atrayendo a compradores locales y turistas que aprovechan las promociones.

Cerca de 3,000 comercios se preparan para participar del Panamá Black Weekend, del 3 al 5 de octubre, donde los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta un 70%. Especialistas recomiendan a los consumidores verificar los precios y aprovechar los descuentos. pic.twitter.com/dKwTYSuqpJ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2025

Cifras del evento

+20,000 marcas participantes

3,000 comercios

15 plazas y centros comerciales

Panamá Black Weekend 2025, un impulso económico y turístico

El Panamá Black Weekend no solo se ha convertido en una tradición comercial, sino que también dinamiza la economía nacional. Hoteles, restaurantes y servicios de transporte registran un aumento en la demanda durante estas fechas, lo que convierte al evento en un atractivo turístico de compras.

Especialistas recomiendan a los consumidores planificar con anticipación, comparar precios y aprovechar al máximo las ofertas que ofrecerán los distintos comercios.

Centros comerciales confirmados

Entre los principales centros que participan destacan: Albrook Mall, Multiplaza, Multicentro, Soho Mall, AltaPlaza Mall, Westland Mall, entre otros. El evento contará además con actividades especiales para visitantes internacionales y promociones exclusivas con bancos y aerolíneas.