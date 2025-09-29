Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 09:23

Panamá lanza Mesa Consultiva para fortalecer la Atención Primaria de Salud

El Minsa, OPS, BID y Banco Mundial crean la Mesa APS-PAN para fortalecer la atención primaria y garantizar acceso equitativo a la salud en Panamá.

Panamá lanza Mesa Consultiva

Panamá lanza Mesa Consultiva

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto a la Embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, encabezaron el lanzamiento de la Mesa Consultiva de la Alianza por la Atención Primaria de Salud en Panamá (Mesa APS-PAN), en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Mesa APS-PAN se establece como un espacio estratégico de coordinación entre el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), con el objetivo de fortalecer la atención primaria de salud en el país mediante la articulación técnica, coherencia entre proyectos actuales y futuros, y la generación de sinergias entre actores nacionales e internacionales.

Compromiso de Panamá con un sistema de salud resiliente

image

Durante su intervención, el ministro Boyd Galindo afirmó: “Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud como eje fundamental para garantizar un sistema más resiliente, equitativo y centrado en las personas… Reiteramos nuestro firme compromiso de trabajar junto a socios nacionales e internacionales para garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios de salud.”

Participación de actores internacionales

La ceremonia contó con la presencia de:

  • James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS
  • Jarbas Barbosa da Silva Jr., director de la OPS
  • Jaime Saavedra, representante del Banco Mundial
  • Ferdinando Regalia, representante del BID

La jornada concluyó con la firma del Acta de Conformación de la Mesa Consultiva y la foto protocolar, marcando el inicio de una nueva etapa de cooperación para consolidar un sistema de salud robusto y sostenible en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Embajada de Estados Unidos en Panamá anuncia venta de patio el 18 de octubre

MEDUCA afina detalles para los desfiles patrios de noviembre en Panamá

Así fue el concierto de Farruko en la Plaza 5 de mayo

Recomendadas

Más Noticias