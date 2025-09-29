Un hombre en Alemania gana 15 millones en la lotería y descubre su premio seis meses después

Un hombre alemán ganó 15,3 millones de euros (18 millones de dólares) en la lotería después de descubrir un billete olvidado en el bolsillo de su abrigo seis meses después de haberlo comprado.

El padre residente de la zona de Fráncfort, había permanecido ajeno a su premio durante toda la primavera y el verano, a pesar de la campaña de carteles para encontrarlo, según informó la compañía Lotto Hessen este lunes.

Pero con el frío en Alemania, el sujeto buscó una chaqueta que no usaba desde marzo y descubrió el billete en su bolsillo. "No fue hasta el fin de semana que encontré el billete de nuevo, doblado en el bolsillo interior de mi chaqueta", declaró el afortunado no identificado a Lotto Hessen.

"Cuando revisé los números en mi teléfono y vi el premio, me quedé completamente impactado; por suerte estaba sentado, si no, me habrían fallado las rodillas", narró.

El hombre incluso había oído hablar de la campaña para encontrar al ganador. "Lo oí en la radio en aquel momento y pensé: '¿Qué estúpido puedes ser para no cobrarlo?'", comentó. "Nunca se me ocurrió que yo pudiera ser la persona que buscaban".

Cuando le preguntaron qué planeaba hacer con su premio, el propietario dijo que primero compraría un sofá nuevo para la sala. Además, él y su esposa planeaban usar la mayor parte del dinero para mantener a sus hijos, añadió. Ambos juraron no contarle a nadie sobre su premio.

FUENTE: AFP