China inaugura el puente más alto del mundo: Huajiang con 625 metros

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, en China, es ya el más alto del mundo con 625 metros de altura. Su apertura reduce viajes de dos horas a dos minutos.

Noemí Ruíz
China volvió a sorprender al mundo con una hazaña de ingeniería: este domingo abrió al tráfico el Puente del Gran Cañón de Huajiang, la estructura más alta del planeta, que se eleva 625 metros sobre un río y un profundo desfiladero en la provincia de Guizhou.

Con esta apertura, el puente Beipanjiang, también ubicado en Guizhou y con 565 metros de altura, quedó relegado al segundo lugar del ranking mundial.

Una obra que reduce tiempos de viaje drásticamente

Imágenes transmitidas en vivo por drones mostraron a los primeros vehículos atravesando la majestuosa obra, cuyas torres de soporte en color azul parecían perderse entre las nubes. La ceremonia de inauguración congregó a ingenieros, autoridades y cientos de curiosos que celebraron el inicio de operaciones.

“El Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a solo dos minutos”, afirmó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, en conferencia de prensa. “El Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a solo dos minutos”, afirmó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, en conferencia de prensa.

La construcción tomó tres años y demandó una inversión millonaria, según la agencia oficial Xinhua.

Guizhou, tierra de puentes récord

China ha apostado fuertemente por la infraestructura en las últimas décadas como parte de su estrategia de desarrollo urbano y económico. Solo en la provincia de Guizhou se encuentran casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo, de acuerdo con Xinhua.

