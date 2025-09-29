Herrera Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 09:11

Intercambiador de Chitré alcanza 80% de avance con instalación de última viga

El MOP informó que el Intercambiador de Chitré tiene un 80.5% de avance tras instalar la última viga. La obra busca mejorar la movilidad en la región.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Intercambiador de Chitré alcanzó un 80.5 % de avance, luego de la instalación de la última de las 21 vigas que forman parte de la estructura principal.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad de miles de familias y conductores que transitan diariamente por esta región, reduciendo los tiempos de viaje y la congestión vehicular.

El MOP destacó que los trabajos continúan a buen ritmo, incluyendo la pavimentación, señalización y adecuación de accesos, buscando entregar una obra de calidad que beneficie a la comunidad y fortalezca la infraestructura vial de la provincia de Herrera.

