Intercambiador de Chitré alcanza 80% de avance con instalación de última viga

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que el Intercambiador de Chitré alcanzó un 80.5 % de avance, luego de la instalación de la última de las 21 vigas que forman parte de la estructura principal.

Intercambiador de Chitré alcanza 80.5% de avance tras instalación

El Intercambiador de Chitré presenta un 80.5 % de avance, tras la instalación de la última de las 21 vigas.

Este proyecto busca mejorar la movilidad de miles de familias de esta región.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad de miles de familias y conductores que transitan diariamente por esta región, reduciendo los tiempos de viaje y la congestión vehicular.

El MOP destacó que los trabajos continúan a buen ritmo, incluyendo la pavimentación, señalización y adecuación de accesos, buscando entregar una obra de calidad que beneficie a la comunidad y fortalezca la infraestructura vial de la provincia de Herrera.