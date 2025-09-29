Intercambiador de Chitré alcanza 80% de avance con instalación de última viga

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Intercambiador de Chitré alcanzó un 80.5 % de avance, luego de la instalación de la última de las 21 vigas que forman parte de la estructura principal.
Intercambiador de Chitré alcanza 80.5% de avance tras instalación
El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad de miles de familias y conductores que transitan diariamente por esta región, reduciendo los tiempos de viaje y la congestión vehicular.
El MOP destacó que los trabajos continúan a buen ritmo, incluyendo la pavimentación, señalización y adecuación de accesos, buscando entregar una obra de calidad que beneficie a la comunidad y fortalezca la infraestructura vial de la provincia de Herrera.