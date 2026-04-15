Herrera Nacionales -  15 de abril de 2026 - 17:48

Fiscalía de Herrera busca a dos sospechosos por el homicidio de un comerciante hindú en Chitré

Las investigaciones de la fiscalía guardan relación con el homicidio de un comerciante hindú en la provincia de Chitré.

Fiscalía de Herrera busca a dos sospechosos por el homicidio en Chitré.

Fiscalía de Herrera busca a dos sospechosos por el homicidio en Chitré.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Regional de Herrera ha emitido una solicitud formal de colaboración a la ciudadanía para localizar a Eric Stanley Ortiz Palma, portador de la cédula 8-933-2494, y a José Gabriel Tenorio Gómez, identificado con el pasaporte C02095370.

Ambos ciudadanos son requeridos por las autoridades judiciales debido a su presunta vinculación con los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir.

Las investigaciones guardan relación con los trágicos hechos ocurridos el pasado 11 de marzo de 2026 en el distrito de Chitré, donde perdió la vida de un comerciante hindú Amitkumar Vasantbhai Ahir.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de estos sujetos a comunicarse de forma confidencial a los teléfonos 913-0176 o 913-0127.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044531791323611574&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU ofrece información a acudientes sobre el cobro del PASE-U y el Concurso General de Becas

Nuevos precios del combustible: reportan leve baja a partir del 17 de abril

IMA anuncia las Agroferias para este jueves 16 de abril en Coclé, Darién y Colón

Recomendadas

Más Noticias