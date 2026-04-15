Fiscalía de Herrera busca a dos sospechosos por el homicidio de un comerciante hindú en Chitré

Fiscalía de Herrera busca a dos sospechosos por el homicidio en Chitré.

La Fiscalía Regional de Herrera ha emitido una solicitud formal de colaboración a la ciudadanía para localizar a Eric Stanley Ortiz Palma, portador de la cédula 8-933-2494, y a José Gabriel Tenorio Gómez, identificado con el pasaporte C02095370.

Ambos ciudadanos son requeridos por las autoridades judiciales debido a su presunta vinculación con los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir.

Las investigaciones guardan relación con los trágicos hechos ocurridos el pasado 11 de marzo de 2026 en el distrito de Chitré, donde perdió la vida de un comerciante hindú Amitkumar Vasantbhai Ahir.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de estos sujetos a comunicarse de forma confidencial a los teléfonos 913-0176 o 913-0127.