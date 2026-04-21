Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 11:59

Alcaldía ofrecerá 1,500 platos gratis de "Chacaldo de pollo" en el Mercado San Felipe Neri

La Alcaldía de Panamá ofrecerá 1,500 platos gratis de chacaldo de pollo en el Mercado San Felipe Neri este domingo 26 de abril.

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¡Gratis! Darán 1,500 platos de chacaldo en Alcaldía de Panamá

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a disfrutar gratuitamente del tradicional Chacaldo de pollo este domingo 26 de abril en el Mercado San Felipe Neri. La actividad se desarrollará desde el mediodía hasta las 3:00 p.m., donde se repartirán 1,500 porciones gratis entre los asistentes.

Jornada culinaria por la Alcaldía de Panamá será desde temprano

El evento forma parte de una jornada gastronómica que iniciará desde las primeras horas del día:

  • De 6:00 a.m. a 10:00 a.m.: desayunos en el área de fondas
  • Venta de “Puercas Soperas” en la sección de vegetales
  • Desde el mediodía: entrega del chacaldo gratuito

Celebración del Casco Peatonal

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La actividad también se realiza en el marco del primer aniversario del Casco Peatonal, el cual se extenderá hasta el mercado.

El Mercado San Felipe Neri es uno de los centros de abasto más concurridos de la capital, ofreciendo:

  • Carnes, frutas y legumbres
  • Refresquerías
  • Abarrotes, granos y especias

Las autoridades sugieren asistir temprano para aprovechar las actividades y asegurar una porción gratuita.

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