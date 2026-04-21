Alcaldía ofrecerá 1,500 platos gratis de "Chacaldo de pollo" en el Mercado San Felipe Neri

¡Gratis! Darán 1,500 platos de chacaldo en Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a disfrutar gratuitamente del tradicional Chacaldo de pollo este domingo 26 de abril en el Mercado San Felipe Neri. La actividad se desarrollará desde el mediodía hasta las 3:00 p.m., donde se repartirán 1,500 porciones gratis entre los asistentes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Jornada culinaria por la Alcaldía de Panamá será desde temprano

El evento forma parte de una jornada gastronómica que iniciará desde las primeras horas del día:

De 6:00 a.m. a 10:00 a.m.: desayunos en el área de fondas

Venta de “Puercas Soperas” en la sección de vegetales

Desde el mediodía: entrega del chacaldo gratuito

Celebración del Casco Peatonal

image

La actividad también se realiza en el marco del primer aniversario del Casco Peatonal, el cual se extenderá hasta el mercado.

El Mercado San Felipe Neri es uno de los centros de abasto más concurridos de la capital, ofreciendo:

Carnes, frutas y legumbres

Refresquerías

Abarrotes, granos y especias

Las autoridades sugieren asistir temprano para aprovechar las actividades y asegurar una porción gratuita.