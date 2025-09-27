Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 10:57

El viernes 3 de octubre, Jubilados y pensionados cobran su primera quincena

La CSS realizará el primer desembolso a jubilados y pensionados, correspondiente al mes de octubre 2025.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este viernes 3 de octubre, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH), luego, el lunes 6 aquellos que cobran por cheque, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país con su cédula vigente.

Jubilados y pensionados solicitan discusión de proyecto de ley

Jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados al Ministerio de la Presidencia la revisión, análisis y presentación de un proyecto de ley que crea el Consejo para Ajustes de Pensiones.

El dirigente Guillermo Cortés indicó que, de aprobarse el proyecto por la Asamblea Nacional y el Presidente José Raúl Mulino, el consejo estaría integrado por los ministros de Salud y Economía, el Contralor General y representantes de la población jubilada.

Asimismo, se establece que los ajustes de pensiones se efectuarán conforme al índice de precios al consumidor, siguiendo una escala proporcional a las pensiones.

