El viernes 3 de octubre, Jubilados y pensionados cobran su primera quincena

Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este viernes 3 de octubre, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH), luego, el lunes 6 aquellos que cobran por cheque, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país con su cédula vigente.

Jubilados y pensionados al Ministerio de la Presidencia la revisión, análisis y presentación de un proyecto de ley que crea el Consejo para Ajustes de Pensiones.

El dirigente Guillermo Cortés indicó que, de aprobarse el proyecto por la Asamblea Nacional y el Presidente José Raúl Mulino, el consejo estaría integrado por los ministros de Salud y Economía, el Contralor General y representantes de la población jubilada.

Asimismo, se establece que los ajustes de pensiones se efectuarán conforme al índice de precios al consumidor, siguiendo una escala proporcional a las pensiones.