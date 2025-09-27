PASE-U: IFARHU publica cronograma del segundo pago del 1 al 3 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que del 1 al 3 de octubre se realizará el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , que beneficiará a cerca de 771 mil estudiantes en todo el país.

De acuerdo con el director general del IFARHU, Carlos Godoy, en esta jornada se desembolsará un monto superior a B/.84 millones, reafirmando el compromiso del Gobierno con el apoyo a la educación y permanencia escolar. La primera provincia en recibir el desembolso será Herrera, posteriormente, el pago continuará en Los Santos.

Cronograma completo con las fechas, horarios y centros de pago del PASE-U

Cronograma confirmado

Provincia de Herrera:

Ingresa a: Dirección Provincial de Herrera, del 1 al 3 de octubre

Provincia de Los Santos:

Ingresa a: Dirección Provincial de Los Santos, del 2 al 3 de octubre

Con este segundo desembolso, el IFARHU busca garantizar que los estudiantes de primaria, premedia y media cuenten con los recursos necesarios para continuar sus estudios en el año escolar 2025. Para más detalles ingresa a www.ifarhu.gob.pa