Metro de Panamá realiza operativo de desalojo en San Miguelito y prohíbe ventas ambulantes

El Metro de Panamá informó que el pasado viernes se llevó a cabo un operativo de desalojo en las inmediaciones de la estación San Miguelito, reiterando que está prohibida la venta de bienes y servicios, de manera permanente o ambulante, dentro y alrededor de las instalaciones del Metro.
Metro de Panamá recuerda las prohibiciones establecidas
El Metro aclaró que reconoce la situación económica de muchas personas y familias, así como sus esfuerzos por generar ingresos. Sin embargo, recordó que la venta dentro y alrededor del Metro está prohibida conforme a la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros.
Además, subrayó que las acciones se realizaron de manera responsable, buscando equilibrar la seguridad y movilidad de los usuarios con la aplicación de la normativa vigente, siempre con respeto hacia las personas involucradas.