Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 13:58

¡No se las pierda! Agroferias para el sábado 27 de septiembre

Agroferias del IMA que se realizarán el sábado 27 de septiembre a nivel nacional. Recuerde asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el sábado 27 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferias del sábado 27 de septiembre

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, provincia de Panamá.
