¡No se las pierda! Agroferias para el sábado 27 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el sábado 27 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, provincia de Panamá.
Sabores del campo cerca de ti— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 25, 2025
Frutas, verduras, arroz,carnes y más, frescos y accesibles, en las Agroferias del IMA.
Revisa sedes disponibles
Desde las 8:00 a.m.
Bolsa reutilizable | Cédula
El campo panameño en tu mesa#ConPasoFirme pic.twitter.com/E0At7lFDet