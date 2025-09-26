Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 12:57

DGI suspende RUC de personas jurídicas y las inhabilita para trámites en e-Tax 2.0.

La DGI suspende automáticamente el RUC de personas jurídicas con datos incompletos o duplicados; los listados están disponibles en dgi.mef.gob.pa.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre la suspensión del RUC de personas jurídicas que presentan deficiencias en la información registrada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y en la base de datos del Registro Público de Panamá.

Como consecuencia de esta medida, las personas jurídicas afectadas quedan inhabilitadas para realizar cualquier trámite o solicitud a través de la plataforma e-Tax 2.0.

DGI suspende automáticamente el RUC de personas jurídicas con datos incompletos

La acción se oficializa mediante la resolución No. 201-7109 del 1 de septiembre de 2025, que ordena la publicación de los listados correspondientes, divididos en dos anexos:

  • Anexo I: Personas jurídicas con duplicidad de RUC.
  • Anexo II: Personas jurídicas cuyos RUC no han sido identificados en el Registro Público.

Los interesados pueden consultar los listados completos accediendo al sitio web oficial: dgi.mef.gob.pa. Con esta medida, la DGI reafirma su compromiso con la transparencia tributaria y la depuración del Registro Único de Contribuyentes, garantizando la confiabilidad y actualización de la información tributaria en beneficio del sistema fiscal panameño.

