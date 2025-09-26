¿Premios Lo Nuestro y los Latin Grammy en Panamá? Esto opina el alcalde Mayer Mizrachi

El alcalde del distrito de Panamá , Mayer Mizrachi, señaló que, tras la exitosa realización de los Premios Juventud 2025 en el país, Panamá podría postularse como sede para otros eventos internacionales, como los Premios Lo Nuestro, también organizados por Univisión, o incluso para la edición 2028 de los Latin Grammy.

"Univisión tiene otra producción que se llama Premios Lo Nuestro, que es más robusto, y eso es lo siguiente. Los Latin Grammys, yo apunto para 2028. Yo solo estoy tirando líneas, porque todo esto requiere una coordinación de un gobierno central", dijo el alcalde capitalino.

Los Premios Juventud se celebraron por primera vez fuera de Estados Unidos en el Figali Convention Center, donde se montó el escenario más grande en la historia del evento. La producción también permitió generar empleos para miles de panameños, desde el montaje de infraestructura hasta el acompañamiento de artistas y prestación de servicios logísticos.

"Habían 70 artistas. Sólo traer a Marc Anthony nos cuesta $3 millones traerlo a Panamá. El proyecto entero costó $5 millones, y el derrame económico es incuestionable", señaló Mizrachi.

El alcalde destacó que Panamá cuenta con el potencial para construir infraestructuras modernas, como estadios y centros de convenciones, que le permitan consolidarse como un hub regional de eventos masivos y mega producciones en Latinoamérica.