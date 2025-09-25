Así se vivieron los Premios Juventud 2025 en Panamá: todos los momentos destacados

Los Premios Juventud 2025 fueron todo un éxito en su primera edición realizada fuera de Estados Unidos, teniendo como sede a Panamá, con un opening lleno del ritmo latino y la energía de reconocidos artistas que representan la diversidad musical de Latinoamérica.
El rock panameño también dijo presente con Los Rabanes, interpretando su clásico “Señorita, a mí me gusta su style”. El cierre del acto de apertura lo protagonizaron Boza, Sech y Farruko, quienes encendieron el escenario con una potente muestra del reggae panameño y sonidos urbanos.
Panamá también brilló en la conducción del evento, con los cantautores Omar Alfanno y Erika Ender como parte del grupo de presentadores oficiales de la noche.
Carlos Vives recibió el premio a Agente de Cambio
Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el reconocimiento al cantante colombiano Carlos Vives, quien recibió el galardón “Agente de Cambio” por su labor a través de la fundación Tras la Perla, enfocada en la educación, sostenibilidad y el rescate cultural en la región de Santa Marta, Colombia.
Natti Natasha reveló el sexo de su segundo hijo
La cantante Natti Natasha reveló que su segundo hijo será una niña, durante una emotiva y especial presentación, junto a la Sinfónica Juvenil de Panamá.
Marc Anthony y Wisin estrenan su canción "Que me quiera más"
Los artistas puertorriqueños Marc Anthony y Wisin estrenaron en vivo su esperada primera colaboración titulada “Que me quiera más”, durante una vibrante presentación en los Premios Juventud.
El tema fusiona dos de los ritmos más representativos de Latinoamérica: el merengue y la bachata.
Omar Alfanno, Los Gaitanes y Erika Ender, representan la música panameña
Durante la noche, los panameños Omar Alfanno, Los Gaitanes y Erika Ender ofrecieron una magnífica presentación, dejando en alto el nombre de Panamá con algunos de sus mayores éxitos, como "A puro dolor", “Muy dentro de mí” y “Despacito”.
Sech y el Boza dan el flow urbano en los Premios Juventud
Sech presentó su nueva canción "Novio no", marcando su regreso a la música tras dos años de ausencia.
Por su parte, Boza cerró con broche de oro los Premios Juventud 2025, interpretando algunos de sus mayores éxitos como “Ella”, “Hecha pa’ mí”, “Orión” y “YayA”.