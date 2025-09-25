| Telemetro
Premios Panamá 2025 Premios Juventud -  25 de septiembre de 2025 - 20:29

Natti Natasha reveló que será mamá de una niña en los Premios Juventud 2025 en Panamá

Natti Natasha reveló el sexo de su segundo hijo en su presentación junto a la Sinfónica Juvenil de Panamá, en los Premios Juventud 2025.

Natti Natasha reveló que será mamá de una niña en los Premios Juventud 2025 en Panamá.

Natti Natasha reveló que será mamá de una niña en los Premios Juventud 2025 en Panamá.

@nattinatasha
Ana Canto
Por Ana Canto

La cantante de música urbana Natti Natasha reveló que si segundo hijo será una niña, durante una emotiva y especial presentación en los Premios Juventud 2025, que se celebran en Panamá.

La artista estuvo acompañada en el escenario por la Sinfónica Juvenil de Panamá, que brindó un toque único y emocionante a su presentación.

Le podría interesar: EN VIVO| Premios Juventud 2025: lista de ganadores desde Panamá

Natti Natasha llegó al evento junto a su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y su hija mayor, la pequeña Vida Isabelle. Esta revelación de sexo marca un hecho inédito, al ser la primera vez que se realiza en un evento multitudinario de esta magnitud.

Embed - La Mordida on Instagram: " ¡Sorpresa doble! @nattinatasha estrenó una nueva canción muy especial, con la que reveló el género de su bebé. ES NIÑA Un momento lleno de música, emoción y alegría que sus fans no olvidarán. "
View this post on Instagram

A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

En esta nota:
Seguir leyendo

Natti Natasha cantará con Nando Boom y revelará el sexo de su bebé en los Premios Juventud

Cantante Nando Boom presentará su nuevo sencillo junto a Natti Natasha en los Premios Juventud

Premios Juventud 2025: Farruko llega a la alfombra azul y anuncian evento gratuito para este viernes

Recomendadas

Más Noticias