Natti Natasha reveló que será mamá de una niña en los Premios Juventud 2025 en Panamá.

La cantante de música urbana Natti Natasha reveló que si segundo hijo será una niña, durante una emotiva y especial presentación en los Premios Juventud 2025, que se celebran en Panamá.
Natti Natasha llegó al evento junto a su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y su hija mayor, la pequeña Vida Isabelle. Esta revelación de sexo marca un hecho inédito, al ser la primera vez que se realiza en un evento multitudinario de esta magnitud.