Agroferias en Panamá: IMA publica lista para este último viernes y sábado de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 26 y sábado 27 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.
- Terrenos de la escuela de Cerro Paja, corregimiento de El Tijera, distrito de Ocú.
Los Santos
- Junta Comunal de Agua Buena, distrito de Los Santos.
Panamá Este
- Comunidad de El Valle - La Unión, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.
Coclé
- Casa local de La Soledad, corregimiento La Pava, distrito de Olá.
Darién
- Plaza Zapalla, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Parque de la barriada La Reyna, vía a Puerto Vacamonte, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.
Colón
- Predios de la Junta Comunal, diagonal al parque La Concha, corregimiento de Barrio Norte.
Panamá
- Predios de la junta comunal de Curundú.
Chiriquí
- Parque central de Boquerón, distrito de Boquerón.
- Cancha comunal de Jacu, distrito de Bugaba.
Veraguas
- Instituto Nacional de Agricultura, corregimiento de Santiago.
- Cancha del corregimiento de El Higo, distrito de La Mesa.
Agroferias del sábado 27 de septiembre
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, provincia de Panamá.