Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 15:10

Agroferias en Panamá: IMA publica lista para este último viernes y sábado de septiembre

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el viernes 26 y sábado 27 de septiembre a nivel nacional.

Agroferias en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 26 y sábado 27 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferias del viernes 26 de septiembre

Herrera

  • Terrenos de la escuela de Cerro Paja, corregimiento de El Tijera, distrito de Ocú.

Los Santos

  • Junta Comunal de Agua Buena, distrito de Los Santos.

Panamá Este

  • Comunidad de El Valle - La Unión, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

Coclé

  • Casa local de La Soledad, corregimiento La Pava, distrito de Olá.

Darién

  • Plaza Zapalla, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Parque de la barriada La Reyna, vía a Puerto Vacamonte, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Colón

  • Predios de la Junta Comunal, diagonal al parque La Concha, corregimiento de Barrio Norte.

Panamá

  • Predios de la junta comunal de Curundú.

Chiriquí

  • Parque central de Boquerón, distrito de Boquerón.
  • Cancha comunal de Jacu, distrito de Bugaba.

Veraguas

  • Instituto Nacional de Agricultura, corregimiento de Santiago.
  • Cancha del corregimiento de El Higo, distrito de La Mesa.
Agroferias del sábado 27 de septiembre

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, provincia de Panamá.
