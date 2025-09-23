Agroferias del 24 y 25 de septiembre en Panamá, Chiriquí, Coclé y otras provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.
- Entrada de La Arena, corregimiento La María, distrito de Las Palmas.
Panamá Oeste
- Parque Libertados, corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.
Panamá Este
- Junta Comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Vicente, distrito de Bugaba.
Panamá
- Los Nogales #2, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
- Cancha de Basquetbol de Brisas del Golf, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.
Los Santos
- Junta Comunal de El Poderoso, distrito de Las Tablas.
Herrera
- Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.
Agroferias del jueves 25 de septiembre
Herrera
- Terrenos detrás del centro de salud , corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.
Los Santos
- Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.
Coclé
- Casa del pueblo de El Cristo de Aguadulce.
Darién
- Parque Pinogana, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.
Panamá
- Iglesia Santa Teresa, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
- Predios de la junta comunal de Isla San Miguel, distrito de Balboa.
Veraguas
- Casa comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.
Chiriquí
- Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, ditero de Bugaba.
Colón
- Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.