Agroferias del 24 y 25 de septiembre en Panamá, Chiriquí, Coclé y otras provincias

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferia del miércoles 24 de septiembre

Veraguas

  • Entrada de La Arena, corregimiento La María, distrito de Las Palmas.

Panamá Oeste

  • Parque Libertados, corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Panamá Este

  • Junta Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Vicente, distrito de Bugaba.

Panamá

  • Los Nogales #2, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
  • Cancha de Basquetbol de Brisas del Golf, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

Los Santos

  • Junta Comunal de El Poderoso, distrito de Las Tablas.

Herrera

  • Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.

Agroferias del jueves 25 de septiembre

Herrera

  • Terrenos detrás del centro de salud , corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.

Los Santos

  • Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

Coclé

  • Casa del pueblo de El Cristo de Aguadulce.

Darién

  • Parque Pinogana, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.

Panamá

  • Iglesia Santa Teresa, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
  • Predios de la junta comunal de Isla San Miguel, distrito de Balboa.

Veraguas

  • Casa comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.

Chiriquí

  • Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, ditero de Bugaba.

Colón

  • Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.
