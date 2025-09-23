MINSA investiga muerte de paciente con múltiples síntomas en Azuero. MINSA

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se investiga el fallecimiento de una mujer de 49 años en la región de Los Santos, procedente del distrito de Las Tablas, con el fin de determinar la causa exacta de su muerte.

La paciente fue atendida por un cuadro de fiebre, dolor muscular y articular los días 13 y 14 de septiembre en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas. Posteriormente, acudió a la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona el 15 de septiembre y, el 18 de septiembre, recibió atención médica en el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, tras presentar dolor abdominal. Finalmente, fue trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde falleció.

Con el objetivo de confirmar la causa del deceso, se enviaron muestras biológicas al Instituto Conmemorativo Gorgas, entidad encargada de realizar los análisis de laboratorio. El MINSA indicó que, una vez se obtengan los resultados, estos serán comunicados oficialmente. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970589662713393583&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma informa que en Los Santos se inició una investigación para determinar las causas de la muerte de una mujer de 49 años, procedente del distrito de Las Tablas.



— Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2025