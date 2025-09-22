Minsa inaugura Semana del Bienestar 2025 en Panamá y la región

Con el lema “Trabajando juntos, construimos un futuro más saludable”, el Ministerio de Salud ( Minsa ) inauguró este lunes la Semana del Bienestar 2025, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre en Panamá y los países miembros del SICA.

La jornada se llevó a cabo de manera virtual desde la sede del Minsa, con la participación del ministro encargado, Manuel Zambrano Chang, en representación del titular Fernando Boyd Galindo, actual presidente pro témpore del Comisca.

Minsa inaugura la Semana del Bienestar 2025

image

“Panamá reitera su compromiso regional de fortalecer la promoción de la salud y el bienestar integral, en el marco de las políticas impulsadas desde el SICA y el Comisca”, afirmó Zambrano Chang. “Panamá reitera su compromiso regional de fortalecer la promoción de la salud y el bienestar integral, en el marco de las políticas impulsadas desde el SICA y el Comisca”, afirmó Zambrano Chang.

La directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, destacó que el trabajo intersectorial es clave para articular esfuerzos entre salud, educación, ambiente, agro y trabajo, con el fin de impulsar cambios sostenibles en beneficio de la población.

Durante la ceremonia también intervinieron de forma virtual el secretario ejecutivo del Comisca, José Renán de León Cáceres, y delegados de los países miembros. Se presentó además un vídeo con aportes de la AMUPA y del MEDUCA sobre la creación de entornos saludables.

Enfoque regional

image

La agenda de este lunes incluyó la conferencia virtual “Intersectorialidad y Salud en todas las políticas”, organizada por la OPS y la OMS, y concluirá con una actividad educativa orientada a reforzar prácticas de vida saludable.

La Semana del Bienestar, instaurada por la Resolución 15-2018 del Comisca, contempla conferencias, talleres, ferias y caminatas tanto presenciales como virtuales. Su objetivo es promover estilos de vida saludables y entornos seguros en toda la región.

De forma presencial participaron en la inauguración jefes de secciones, directores y subdirectores nacionales, además de otros funcionarios del Minsa.