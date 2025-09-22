Acodeco: Garantía legal de autos eléctricos es de un año o 30 mil km

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) recordó que la garantía legal de un auto eléctrico nuevo en Panamá es de un año o 30 mil kilómetros recorridos, lo que ocurra primero, al igual que en los automóviles de combustión.

Según la entidad, esta cobertura aplica a defectos de fabricación que afecten el funcionamiento, la seguridad o el desempeño del vehículo.

Acodeco aclara garantía legal de autos eléctricos nuevos en Panamá

La @AcodecoPma recuerda que la garantía legal de un auto eléctrico nuevo es de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Esta es equivalente a la de los automóviles de combustión.

"Esta cobertura aplica a defectos de fabricación que afecten el funcionamiento, la…



— Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2025

El proveedor está obligado a entregar por escrito los términos de la garantía y, en caso de incumplimiento, deberá reparar, reemplazar el bien o devolver el dinero al consumidor en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la reclamación.

La Acodeco también aclaró que las quejas relacionadas con la compra y comercialización de vehículos pueden presentarse de forma oficial ante la institución, siempre que la transacción se realice a través de agentes económicos. No aplican reclamos en casos de compraventa entre particulares.