Acodeco alerta sobre prácticas ilegales al no emitir facturas en comercios y pagos por Yappy

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) alertó sobre prácticas ilegales que se registran en algunos comercios, especialmente al momento de emitir facturas o realizar pagos mediante plataformas digitales como Yappy.

Francisco Azcárraga, vocero de Acodeco, explicó que los comercios no pueden negarse a dar facturas, cobrar montos extra en tarjetas de crédito ni imponer un pago mínimo, ya que estas acciones son ilegales.

Vocero de la ACODECO explica ilegalidades en pagos electrónicos

"Se da mucho la práctica de que en Yappy no te dan factura porque te indican, si me pagas en Yappy no te cobro el 7%. A veces el consumidor puede caer en el chip de que me estoy ahorrando determinada cantidad de dinero, sin embargo, se está buscando probablemente una situación… pic.twitter.com/I09kxQ4TQP — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2025

Azcárraga destacó que “en Yappy a veces no te dan factura indicando que si pagas por esta vía no se cobra el 7%”, lo que puede parecer un ahorro para el consumidor, pero en realidad genera un riesgo legal y económico, ya que no existe un vínculo formal entre el comercio y el cliente al no entregarse la factura.

La entidad hace un llamado a los consumidores a exigir siempre su factura y reportar cualquier irregularidad a Acodeco para proteger sus derechos.