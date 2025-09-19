Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 08:58

Acodeco alerta sobre prácticas ilegales al no emitir facturas en comercios y pagos por Yappy

Francisco Azcárraga, vocero de Acodeco, explica que exigir pagos extra o no dar facturas, incluso en Yappy, es ilegal y puede generar problemas al consumidor.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) alertó sobre prácticas ilegales que se registran en algunos comercios, especialmente al momento de emitir facturas o realizar pagos mediante plataformas digitales como Yappy.

Francisco Azcárraga, vocero de Acodeco, explicó que los comercios no pueden negarse a dar facturas, cobrar montos extra en tarjetas de crédito ni imponer un pago mínimo, ya que estas acciones son ilegales.

Azcárraga destacó que “en Yappy a veces no te dan factura indicando que si pagas por esta vía no se cobra el 7%”, lo que puede parecer un ahorro para el consumidor, pero en realidad genera un riesgo legal y económico, ya que no existe un vínculo formal entre el comercio y el cliente al no entregarse la factura.

La entidad hace un llamado a los consumidores a exigir siempre su factura y reportar cualquier irregularidad a Acodeco para proteger sus derechos.

