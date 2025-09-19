¡Qué bien! Tony Dandrades promociona los Premios Juventud 2025 y comparte su trayectoria profesional

El reconocido periodista y presentador del programa Primer Impacto de Univisión, Tony Dandrades, hizo un llamado a los panameños para que disfruten de los Premios Juventud 2025 , que se celebrarán por primera vez fuera de los Estados Unidos, teniendo como sede la ciudad de Panamá, este jueves 25 de septiembre.

Durante su visita al país, Dandrades compartió parte de su trayectoria profesional, que abarca experiencias en su natal República Dominicana, así como en Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha cubierto eventos de entretenimiento de gran envergadura, como mundiales de fútbol, además de situaciones más complejas como el terremoto de Haití en 2010.

Respecto a su arribo a Panamá, comentó que una de sus primeras actividades fue recorrer el Casco Antiguo y disfrutar de la gastronomía local.

El periodista destacó la importancia de los Premios Juventud 2025 como una plataforma que permitirá mostrar al mundo el talento y la riqueza cultural del país.

Panamá ya está vibrando al ritmo de los Premios Juventud 2025, ¡y con razón! Nos llena de orgullo anunciar que el talentoso @TDAndrades estará presente como parte del evento más esperado de la juventud latina.

También se trasladó a la provincia de Chiriquí con el objetivo de realizar una entrevista al exreguesero panameño Edgardo Franco, conocido como El General. No obstante, el artista declinó participar en el reportaje.

"Yo tenía la esperanza (...) No salió, y lo entendemos. Es su decisión. Yo hice el intento. Le deseamos lo mejor y quizás, algún día, nos podamos sentar a hablar y hacer una plática bonita que motive y envíe el mensaje de fe y de los pasos que está siguiendo", expresó Dandrades.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

El evento se transmitirá en vivo el próximo jueves 25 de septiembre a través de Telemetro y RPC, así como en sus plataformas digitales Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida, a partir de las 4:00 p.m., con entrevistas exclusivas y todos los detalles de la gala.