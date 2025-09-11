Mónica "Lola" Díaz brilló en Desiguales en la previa a Premios Juventud 2025.

La autenticidad panameña se tomó la pantalla internacional. Mónica “Lola” Díaz, presentadora de La Mordida, fue invitada especial al programa Desiguales de Univisión, en el marco de los Premios Juventud 2025 en Miami.

En la mesa de conversación, Lola compartió pantalla con destacadas figuras de la televisión latina como Amara La Negra, Karina Banda, Sherlyn y Mily Nette, demostrando con seguridad y frescura que el talento panameño puede estar al mismo nivel que las voces más reconocidas del entretenimiento hispano.

Durante su participación, Lola no solo habló de la expectativa por los Premios Juventud, sino que también aportó su visión en el foro sobre “las personas directas”, con comentarios espontáneos y auténticos que generaron complicidad, risas y reacciones entre las presentadoras y la audiencia.

“Fue una experiencia única, donde no solo representé a Panamá, sino que también llevé conmigo la esencia de La Mordida y de todo un equipo que apuesta por un entretenimiento diferente y cercano”, compartió Lola tras su intervención.

Con esta participación internacional, Medcom Digital Experience reafirma su visión de abrir espacios globales para los talentos panameños, consolidando a La Mordida como un formato capaz de trascender fronteras y conectar con nuevas audiencias.