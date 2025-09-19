Atención beneficiarios de 120 a los 65 y demás: Pagos del MIDES continúa el 22 de septiembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que a partir del lunes 22 de septiembre continuará el tercer pago de 2025 de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), de forma exclusiva en las áreas de difícil acceso.
Los programas incluidos en este desembolso son:
- Ángel Guardián
- Red de Oportunidades
- SENAPAN
- 120 a los 65
MIDES anuncia fechas del tercer y cuarto pago
Tercer pago 2025
- Áreas de difícil acceso: lunes 22 al viernes 26 de septiembre
Cuarto pago 2025
- Por Tarjeta Clave Social: lunes 17 al viernes 28 de noviembre
- En áreas de difícil acceso: lunes 1 al viernes 5 de diciembre
Ficha Única de Protección Social: herramienta clave del MIDES
El MIDES también informó que más del 81% de los beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas ya cuentan con la Ficha Única de Protección Social (FUPS), un mecanismo que valida la elegibilidad de los hogares y garantiza la transparencia en la asignación de recursos.
Según la directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalis Araúz, la FUPS ha permitido evaluar la situación socioeconómica de 151,176 panameños, identificando hogares en pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y condiciones especiales como discapacidad severa. Este instrumento asegura que programas como Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio de SENAPAN lleguen a quienes realmente lo necesitan.