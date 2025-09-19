Atletismo Deportes -  19 de septiembre de 2025 - 08:50

Gianna Woodruff logra récord nacional y suramericano en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La panameña Gianna Woodruff terminó 5.ª en los 400 metros con vallas del Mundial de Tokio 2025, con 52.66 segundos, su mejor marca personal.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La atleta panameña Gianna Woodruff firmó una destacada participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al finalizar en la quinta posición de la final de los 400 metros con vallas con un tiempo de 53.34 segundos.

Durante la competencia, Woodruff hizo historia al registrar 52.66 segundos, convirtiéndose en su mejor marca personal y de la temporada, además de establecer un nuevo récord nacional para Panamá y un récord suramericano en esta exigente disciplina.

El resultado consolida a la vallista como una de las atletas más consistentes de la región y referente del atletismo panameño en el escenario internacional, de cara a sus próximos compromisos deportivos.

