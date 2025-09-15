Gianna Woodruff avanza a semifinales del Mundial de Atletismo Tokio 2025

La atleta panameña Gianna Woodruff logró este lunes su clasificación a las semifinales del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, tras finalizar en tercer lugar de su serie de los 400 metros con vallas con un tiempo de 54.60 segundos.

Gianna Woodruff clasificó a las semifinales de los 400 m vallas

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó este lunes a las semifinales en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio 2025, tras terminar en tercer lugar su serie clasificatoria de los 400m vallas con un tiempo de 54.60 segundos.

Woodruff logró el 11avo mejor tiempo en la…



Con este registro, Woodruff obtuvo el 11º mejor tiempo en la sumatoria general de la primera ronda, de un total de 41 atletas participantes, asegurando su pase a la siguiente etapa de la competencia.

Las semifinales se disputarán este miércoles 17 de septiembre a las 7:03 a.m., hora de Panamá, donde Woodruff buscará mantenerse entre las favoritas y pelear por un lugar en la final. Panamá sigue celebrando los logros de sus atletas en el escenario mundial, destacando el crecimiento del país en el atletismo internacional.