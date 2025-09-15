Atletismo Deportes -  15 de septiembre de 2025 - 09:17

Gianna Woodruff avanza a semifinales del Mundial de Atletismo Tokio 2025

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a las semifinales de los 400 m vallas en Tokio 2025, tras quedar entre las 12 mejores del torneo.

Gianna Woodruff avanza a semifinales 

Gianna Woodruff avanza a semifinales 

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La atleta panameña Gianna Woodruff logró este lunes su clasificación a las semifinales del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, tras finalizar en tercer lugar de su serie de los 400 metros con vallas con un tiempo de 54.60 segundos.

Gianna Woodruff clasificó a las semifinales de los 400 m vallas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967588076655444089&partner=&hide_thread=false

Con este registro, Woodruff obtuvo el 11º mejor tiempo en la sumatoria general de la primera ronda, de un total de 41 atletas participantes, asegurando su pase a la siguiente etapa de la competencia.

Las semifinales se disputarán este miércoles 17 de septiembre a las 7:03 a.m., hora de Panamá, donde Woodruff buscará mantenerse entre las favoritas y pelear por un lugar en la final. Panamá sigue celebrando los logros de sus atletas en el escenario mundial, destacando el crecimiento del país en el atletismo internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Terence Crawford acaba con el reinado de Canelo Álvarez frente a 70,000 aficionados

Pelea UFC 319 en vivo hoy: cartelera, horarios y TV para ver a Diego Lopes vs. Jean Silva

Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo en Panamá

Recomendadas

Más Noticias