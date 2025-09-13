Pelea UFC 319 en vivo hoy: cartelera, horarios y TV para ver a Diego Lopes vs. Jean Silva

La UFC 319 llega este sábado 13 de septiembre de 2025 al Frost Bank Center de San Antonio, Texas, con una cartelera llena de talento latinoamericano y la esperada pelea estelar entre los brasileños Diego Lopes y Jean Silva , dos de los mejores clasificados del peso Pluma.

Lopes, brasileño con fuerte arraigo en México y actual número dos del ranking, arriesgará su posición ante Silva, que llega décimo en la división. En la coestelar, el mexicano David Martínez enfrentará al puertorriqueño Rob Font, noveno del peso Gallo, en otro combate de alto calibre.

Participación en la velada de la UFC

HOY es #NocheUFC



ESTELARES 6pm ET / 4pm / 7pm / 12am

PRELIMINARES 3pm ET / 1pm / 4pm / 9pm pic.twitter.com/Dl3w99NWzm — UFC Español (@UFCEspanol) September 13, 2025

La velada también contará con la participación del peruano Claudio Puelles, el boliviano José Daniel Medina, el mexicano Rafa García, el estadounidense de raíces mexicanas Kelvin Gastelum, además de los aztecas Santiago Luna, Jesús Aguilar y Montserrat Rendón. Otro duelo destacado será el de Tatiana Suárez ante la brasileña Amanda Lemos, entre altas clasificadas del peso Mínimo.

¿Dónde ver UFC 319?