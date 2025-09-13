CSS refuerza atención pediátrica por aumento de cuadros respiratorios en niños

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, debido al incremento de cuadros respiratorios en la población infantil, se ha sobrecargado la capacidad de atención en el Hospital del Niño y el Hospital Pediátrico.

Para atender la demanda, la CSS habilita 30 nuevas camas y refuerza el equipo de enfermería en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

Hasta el momento, y en coordinación con el Ministerio de Salud, 70 infantes asegurados han sido trasladados desde el Hospital del Niño a las salas de hospitalización de la Ciudad de la Salud.

El director médico del hospital, Alejandro Martínez, explicó que la instalación cuenta con 94 camas, distribuidas en áreas de intensivos, semiintensivos, hemato-oncología y dos salas de hospitalización, y que dispone de tecnología moderna para brindar atención integral a la población infantil.

Martínez recomendó a los padres acudir a la instalación de salud más cercana si sus hijos presentan varios días con síntomas de un cuadro respiratorio sin mejoría, para evitar complicaciones graves.

La CSS señaló que la intensidad de las lluvias en esta temporada ha generado un aumento de casos de virus sincitial, gripe y otras infecciones respiratorias, afectando principalmente a niños y adultos mayores.