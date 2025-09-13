Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 12:52

Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión por falsificación y corrupción

Una funcionaria de la CSS en Los Pueblos fue condenada a 48 meses de prisión y $11,000 de multa por falsificación de documentos y otros delitos.

Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión

Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una funcionaria de la agencia de Los Pueblos de la Caja de Seguro Social (CSS) fue condenada a 48 meses de prisión y al pago de una multa de 11 mil dólares, tras ser hallada culpable de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

Funcionaria de la CSS en Los Pueblos fue condenada a 48 meses de prisión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966870509867474960&partner=&hide_thread=false

La investigación determinó que la trabajadora alteró la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), con el fin de manipular información en perjuicio de la institución.

En el mismo caso, un funcionario de los juzgados ejecutores de la CSS recibió medida de detención provisional, mientras avanzan las investigaciones.

La CSS emitió un comunicado en el que recalcó que mantiene un “combate férreo contra las mafias arraigadas en la institución”, reiterando su compromiso de transparencia y lucha contra la corrupción interna.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS inicia traslados de pacientes de Aguadulce a Las Tablas para reducir lista de espera

CSS atenderá servicios de Prestaciones Económicas en su nuevo edificio de Calidonia

Mi Caja Digital de la CSS: Descarga tu ficha digital de septiembre 2025 en simples pasos

Recomendadas

Más Noticias