Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión por falsificación y corrupción

Una funcionaria de la agencia de Los Pueblos de la Caja de Seguro Social ( CSS ) fue condenada a 48 meses de prisión y al pago de una multa de 11 mil dólares, tras ser hallada culpable de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

Funcionaria de la CSS en Los Pueblos fue condenada a 48 meses de prisión

Una funcionaria de la @CSSPanama fue condenada a 48 meses de prisión y multa de 11 mil dólares por falsificación de documentos, tras la alteración de la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), corrupción de servidores… — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2025

La investigación determinó que la trabajadora alteró la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), con el fin de manipular información en perjuicio de la institución.

En el mismo caso, un funcionario de los juzgados ejecutores de la CSS recibió medida de detención provisional, mientras avanzan las investigaciones.

La CSS emitió un comunicado en el que recalcó que mantiene un “combate férreo contra las mafias arraigadas en la institución”, reiterando su compromiso de transparencia y lucha contra la corrupción interna.