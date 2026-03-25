Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 10:18

Caso fentanilo: Fiscalía inspecciona bodega de la CSS en Pedregal

La Fiscalía Anticorrupción inspecciona bodega de la CSS en Pedregal por investigación del caso fentanilo en Panamá.

Fiscalía inspecciona bodega de la CSS por caso fentanilo

Fiscalía inspecciona bodega de la CSS por caso fentanilo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó una diligencia de inspección en la bodega de medicamentos de sustancias controladas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicada en Pedregal. La acción forma parte de las investigaciones relacionadas con el denominado caso fentanilo.

Operativo en caso fentanilocon apoyo policial

La diligencia contó con el respaldo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional, como parte del proceso de verificación e inspección en el manejo de sustancias controladas.

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PGN mantienen investigación en curso

Las autoridades buscan esclarecer posibles irregularidades en el almacenamiento y control de medicamentos sensibles, como el fentanilo, una sustancia altamente regulada por sus efectos y riesgos. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre hallazgos específicos durante la inspección.

El proceso se mantiene en desarrollo y forma parte de las acciones del Ministerio Público para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas en el manejo de medicamentos.

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