Aprehenden a funcionaria de la DGI y 5 personas por irregularidades en el uso del E-tax

El Ministerio Público informó que un total de seis personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación a una organización que habría cometido irregularidades en el uso de la plataforma E-tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos ( DGI ).

Operación Publicano: 6 aprehendidos por irregularidades en la DGI y uso de E-tax

Un total de 6 personas, entre las que se encuentran 3 exfuncionarios y 1 funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), y 2 particulares (todos familiares de una exfuncionaria de la entidad), fueron aprehendidos por su vinculación a una organización investigada por… pic.twitter.com/FyaUSaAklD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2025

Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios y una funcionaria de la DGI, además de dos particulares, todos familiares de una exfuncionaria de la entidad. Las aprehensiones se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, durante la Operación Publicano, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo validaba cesiones de créditos fiscales sin cumplir con los requisitos legales, lo que generó pérdidas millonarias al Estado y beneficios personales. Durante los allanamientos también se incautaron bienes e indicios vinculados a estas acciones ilícitas.

El caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2025.