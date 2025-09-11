Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 07:43

Aprehenden a funcionaria de la DGI y 5 personas por irregularidades en el uso del E-tax

Seis personas, entre ellas exfuncionarios de la DGI, fueron aprehendidas en Panamá por validar créditos fiscales de forma ilegal en la plataforma E-tax.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público informó que un total de seis personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación a una organización que habría cometido irregularidades en el uso de la plataforma E-tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Operación Publicano: 6 aprehendidos por irregularidades en la DGI y uso de E-tax

Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios y una funcionaria de la DGI, además de dos particulares, todos familiares de una exfuncionaria de la entidad. Las aprehensiones se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, durante la Operación Publicano, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo validaba cesiones de créditos fiscales sin cumplir con los requisitos legales, lo que generó pérdidas millonarias al Estado y beneficios personales. Durante los allanamientos también se incautaron bienes e indicios vinculados a estas acciones ilícitas.

El caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2025.

