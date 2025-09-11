Chef mexicano desaparecido en Panamá: Fiscalía de Coclé inicia investigación

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé adelanta investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal, en perjuicio del chef mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, de 41 años de edad, portador del pasaporte N.° N14860746.

El Ministerio Público inició la investigación de oficio, luego de recibir una nota de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales que solicitaba abrir un expediente por la desaparición del ciudadano extranjero.

De acuerdo con el testimonio de la madre de César Estrada, la última comunicación con él fue sostenida hace aproximadamente dos semanas por una sobrina suya, residente en México. Desde entonces, sus familiares no han tenido noticias de su paradero.

César Gustavo, quien llevaba varios años residenciado en Panamá, trabajaba como chef en una reconocida cadena de resorts ubicada en la provincia de Coclé.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Si cuenta con información que ayude a dar con el paradero de César Gustavo Estrada Zúñiga, puede comunicarse con la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Coclé a los teléfonos: 991-3532 / 991-2514.

Toda información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.