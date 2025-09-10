Calendario escolar 2026: fechas de clases y vacaciones en Panamá

Calendario escolar 2026. MEDUCA

Por Ana Canto El calendario escolar 2026 para los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares del país establece una duración de 42 semanas, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025.

Calendario escolar 2026 Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.

