Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 17:45

Calendario escolar 2026: fechas de clases y vacaciones en Panamá

El calendario escolar 2026 está dirigido a los centros educativos oficiales y particulares del país, tanto del primer como del segundo nivel de enseñanza.

Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario escolar 2026 para los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares del país establece una duración de 42 semanas, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025.

Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.

El calendario escolar 2026 está dirigido a los centros educativos oficiales y particulares del país, tanto del primer como del segundo nivel de enseñanza del subsistema regular y no regular. Este documento establece lineamientos pedagógicos y administrativos orientados al desarrollo integral de los estudiantes.

