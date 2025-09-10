Calendario escolar 2026: fechas de clases y vacaciones en Panamá

El calendario escolar 2026 para los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares del país establece una duración de 42 semanas, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025.
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.
El calendario escolar 2026 está dirigido a los centros educativos oficiales y particulares del país, tanto del primer como del segundo nivel de enseñanza del subsistema regular y no regular. Este documento establece lineamientos pedagógicos y administrativos orientados al desarrollo integral de los estudiantes.