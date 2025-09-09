Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 17:55

Publican calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo y finalizarán el 11 de diciembre

El calendario escolar 2026 incluye artículos relacionados con la estrategia para la recuperación de aprendizajes y la gestión de riesgo escolar.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 9 de septiembre se promulgó el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025, mediante el cual se establece el calendario escolar 2026 para los centros educativos oficiales y particulares del país. Según el decreto, el inicio de clases está programado para el lunes 2 de marzo de 2026.

Las clases culminarán el viernes 11 de diciembre de 2026, mientras que del 14 al 18 de diciembre se llevará a cabo el período de balance y graduaciones.

El decreto incluye artículos relacionados con la estrategia para la recuperación de aprendizajes y la gestión de riesgo escolar.

Como días libres del primer trimestre se establecen el 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo) y el 1 de mayo, Día del Trabajador.

