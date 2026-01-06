Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo dominical correspondiente al miércoles 7 de enero del 2026.
¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 7 de diciembre?
El sorteo miercolito del 7 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.
¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?
El sorteo miercolito del 7 de enero, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.