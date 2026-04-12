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EN VIVO | Resultados del Sorteo Dominical de la Lotería Nacional este 12 de abril del 2026

Resultados del Sorteo Dominical de la Lotería Nacional 

Resultados del Sorteo Dominical de la Lotería Nacional 

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 12 de abril de 2026.

Por Noemí Ruíz

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 12 de abril del 2026.

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