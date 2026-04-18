Tragedia en Ngäbe Buglé: hallan cuerpo de estudiante arrastrado por río

Una lamentable tragedia enluta a la comunidad de Guayacán, en la Comarca Ngäbe Buglé , luego de que moradores ubicaran el cuerpo sin vida de un estudiante que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Canoa.

El hallazgo se dio varios días después del incidente, cuando residentes de la zona encontraron el cuerpo en la desembocadura del río Cricamola.

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Estaba desaparecido desde hace varios días

El adolescente, quien cursaba el noveno grado en el centro educativo de Guayacán, había desaparecido mientras intentaba cruzar el río Canoa, una situación que se repite con frecuencia en áreas donde no existen puentes o pasos seguros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045638834113925616?s=20&partner=&hide_thread=false Moradores de la comunidad de Guayacán, en la Comarca Ngäbe Buglé, ubicaron el cuerpo de un estudiante que falleció tras ser arrastrado por la corriente al cruzar el río Canoa.



El adolescente tenía varios días desaparecido. Su cuerpo fue ubicado en la desembocadura del río… pic.twitter.com/FvxIUummRh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2026

La comunidad se mantuvo en la búsqueda hasta lograr ubicar el cuerpo.

Otro caso reciente en la región

Este hecho ocurre pocos días después de otra tragedia similar.

El pasado martes 13 de abril, un joven de 15 años murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente de un río en el sector de Coronte, también en la Comarca Ngäbe Buglé.

Ambos casos reflejan una problemática recurrente en zonas rurales del país:la falta de infraestructuras seguras para cruzar ríos, especialmente en temporada lluviosa. Estas situaciones exponen a estudiantes y residentes a riesgos constantes en su vida diaria.