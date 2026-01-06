Piramide de Chakatín 2026: Estos son los números para el sorteo miercolito del 7 de enero de 2026

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 7 de enero del 2026.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7, 1, 9 y 8

image

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 7 de enero del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 7 de enero del 2026 se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 7 de enero del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.