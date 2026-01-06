Panamá Entretenimiento -  6 de enero de 2026 - 10:07

Piramide de Chakatín 2026: Estos son los números para el sorteo miercolito del 7 de enero de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 7 de enero del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Mira la Pirámide de Chakatín 

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7, 1, 9 y 8

image

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 7 de enero del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 7 de enero del 2026 se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 7 de enero del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

