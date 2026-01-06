CSS ahorra B/. 37.4 millones en compra de medicamentos tras nuevo decreto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que logró un ahorro estimado de B/. 37.4 millones en la adquisición de medicamentos, tras la realización de tres actos de compra que incluyeron fármacos regulares, crónicos e intrahospitalarios.

Según la entidad, el costo inicial proyectado para estas adquisiciones era de B/. 229.8 millones, monto que se redujo a una adjudicación final de B/. 192.4 millones, como resultado de un proceso de compra más competitivo y eficiente.

Este procedimiento se desarrolló luego de la aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 12 del 25 de junio de 2025, normativa que promueve economías de escala, fortalece la libre competencia, garantiza altos estándares de calidad y establece mecanismos de reconocimiento automático del registro sanitario de medicamentos fabricados y aprobados en países con autoridades reguladoras reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (WLA).

La CSS detalló que las adquisiciones incluyeron renglones esenciales para el tratamiento del VIH, así como medicamentos para enfermedades crónicas y degenerativas, además de otros fármacos de alta demanda dentro del sistema de salud pública.

De acuerdo con la institución, este proceso beneficia directamente a miles de pacientes en todo el país, al garantizar la continuidad de tratamientos fundamentales y mejorar la disponibilidad de medicamentos en las instalaciones de salud.