Casos de abuso sexual en el sistema educativo de Panamá podrían llegar a 500, informa MEDUCA

La directora nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (MEDUCA), Nilka González, reveló que los casos de abuso sexual dentro del sistema educativo panameño podrían oscilar entre 100 y 500, una cifra que calificó como alarmante y que refuerza la necesidad de endurecer los filtros en los procesos de selección de docentes.

Ante este escenario, González subrayó la importancia de incluir el examen psicológico como requisito dentro del Concurso de Nombramientos de docentes, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa y prevenir hechos que atenten contra la integridad de estudiantes y colaboradores.

Agresión en una regional de MEDUCA

Durante sus declaraciones, la funcionaria también se refirió a un reciente caso de agresión ocurrido el 6 de enero, en el que una colaboradora del MEDUCA resultó lesionada por una exfuncionaria de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009237477953818636?s=20&partner=&hide_thread=false "El @MeducaPma condena enérgicamente las acciones que ponen en peligro la seguridad y la vida de nuestros colaboradores. Gracias a Dios la colaboradora se encuentra en una condición estable, y pudo asistir a la audiencia y se declaró la detención e imputaron cargos a una… pic.twitter.com/iuKfXW4EOb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

"El MEDUCA condena enérgicamente las acciones que ponen en peligro la seguridad y la vida de nuestros colaboradores. Gracias a Dios la colaboradora se encuentra en condición estable, pudo asistir a la audiencia y se declaró la detención e imputación de cargos a una exfuncionaria por lesiones personales graves", afirmó González.

Según explicó, la exfuncionaria se presentó en horas de la mañana a una sede regional solicitando atención por parte de Recursos Humanos. La colaboradora agredida le permitió el ingreso, sin saber que se trataba de la misma persona que había amenazado previamente a la directora de un plantel educativo.

González detalló que el MEDUCA decidió no renovarle el contrato a la exfuncionaria debido a las denuncias existentes en su contra, y reconoció que, aunque se habían activado protocolos de seguridad en el centro educativo, la situación no fue identificada a tiempo en la regional.

"Cuando llega a la regional nadie la conoce ni sabe quién es, y no se precisó que se trataba de la persona que había amenazado de muerte a la directora del centro educativo", explicó.

Acciones en el caso del Instituto Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009240524859842988?s=20&partner=&hide_thread=false "En el caso puntual del Instituto Nacional, hemos tomados acciones tanto con el docente que provocó la violación sexual, también con el administrativo que trató de manipular la investigación disciplinaria con la finalidad de provocar la nulidad del expediente. Un docente con algo… — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

En otro punto, la directora nacional de Asesoría Legal se refirió a un caso puntual ocurrido en el Instituto Nacional, donde, según indicó, el MEDUCA tomó acciones tanto contra el docente involucrado en una violación sexual, como contra un administrativo que intentó manipular la investigación disciplinaria para provocar la nulidad del expediente.

"Se trata de un docente con cierta popularidad, pero es obligación de todo servidor público abrir una investigación y procesar cualquier queja que presente un padre de familia contra un docente", recalcó González.

El MEDUCA reiteró su compromiso de investigar, sancionar y prevenir cualquier conducta que represente un riesgo para la comunidad educativa, y aseguró que continuará reforzando sus protocolos de seguridad y evaluación del personal.