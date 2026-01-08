Casos de abuso sexual en el sistema educativo de Panamá podrían llegar a 500, informa MEDUCA

La directora nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (MEDUCA), Nilka González, reveló que los casos de abuso sexual dentro del sistema educativo panameño podrían oscilar entre 100 y 500, una cifra que calificó como alarmante y que refuerza la necesidad de endurecer los filtros en los procesos de selección de docentes.
Ante este escenario, González subrayó la importancia de incluir el examen psicológico como requisito dentro del Concurso de Nombramientos de docentes, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa y prevenir hechos que atenten contra la integridad de estudiantes y colaboradores.
Agresión en una regional de MEDUCA
Durante sus declaraciones, la funcionaria también se refirió a un reciente caso de agresión ocurrido el 6 de enero, en el que una colaboradora del MEDUCA resultó lesionada por una exfuncionaria de la institución.
Según explicó, la exfuncionaria se presentó en horas de la mañana a una sede regional solicitando atención por parte de Recursos Humanos. La colaboradora agredida le permitió el ingreso, sin saber que se trataba de la misma persona que había amenazado previamente a la directora de un plantel educativo.
González detalló que el MEDUCA decidió no renovarle el contrato a la exfuncionaria debido a las denuncias existentes en su contra, y reconoció que, aunque se habían activado protocolos de seguridad en el centro educativo, la situación no fue identificada a tiempo en la regional.
Acciones en el caso del Instituto Nacional
En otro punto, la directora nacional de Asesoría Legal se refirió a un caso puntual ocurrido en el Instituto Nacional, donde, según indicó, el MEDUCA tomó acciones tanto contra el docente involucrado en una violación sexual, como contra un administrativo que intentó manipular la investigación disciplinaria para provocar la nulidad del expediente.
El MEDUCA reiteró su compromiso de investigar, sancionar y prevenir cualquier conducta que represente un riesgo para la comunidad educativa, y aseguró que continuará reforzando sus protocolos de seguridad y evaluación del personal.