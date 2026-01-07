IFARHU publica avances del Concurso General de Becas 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que ya registra avances en la preparación del Concurso General de Becas 2026, uno de los programas más esperados por estudiantes y padres de familia a nivel nacional.

A través de un comunicado, la entidad instó a los interesados a mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales y a su página web, donde se estarán publicando próximamente la fecha oficial de apertura y los detalles del proceso de aplicación.

IFARHU avanza en el Concurso General de Becas 2026: fechas y proceso

¡Concurso General IFARHU 2026, pronto! Mantente atento a nuestras redes sociales y visita nuestra página web para conocer la fecha y el proceso de aplicación. www.ifarhu.gob.pa

El Concurso General de Becas del IFARHU permite a estudiantes panameños postularse a apoyos económicos para estudios de primaria, premedia, media y universitarios, tanto a nivel nacional como internacional, cumpliendo con los requisitos académicos y administrativos establecidos.

La institución recordó que toda la información oficial será difundida únicamente por sus canales institucionales, por lo que recomendó evitar intermediarios y consultar de manera directa su portal web.

Para conocer las actualizaciones, fechas clave y requisitos, los interesados pueden visitar: www.ifarhu.gob.pa