Concurso General de Becas del IFARHU: universidades seleccionadas para 2026

A partir del lunes 12 de enero, estudiantes universitarios podrán participar en la convocatoria del Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), con el fin de iniciar o culminar estudios de licenciatura, maestría y otros niveles académicos.

De acuerdo con el director del IFARHU, Carlos Godoy, los estudiantes que podrán postularse deben estar matriculados en las siguientes universidades:

Universidad de Panamá Universidad Tecnológica de Panamá Universidad de Las Américas Universidad Autónoma de Chiriquí Universidad Marítima de Panamá

Los aspirantes deben contar con un índice académico superior a 2.0 y pertenecer a la lista de carreras consideradas prioritarias por la entidad.

Para el proceso de selección, se prevé que directivos del IFARHU, en coordinación con el Departamento de Informática, establezcan metodologías que permitan beneficiar al mayor número posible de estudiantes.