Nuevas tarifas del MIDA para servicios cuarentenarios entrarán en vigor el 24 de abril

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informa a importadores, exportadores, agentes de carga y operadores logísticos sobre la actualización de las tarifas aplicables a los servicios de tratamientos cuarentenarios.
La presente disposición entrará en vigencia a partir del 24 de abril de 2026.
Para consultar el Decreto Ejecutivo y el desglose detallado de los nuevos costos, los interesados pueden acceder al portal oficial de la institución: www.mida.gob.pa.