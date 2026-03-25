Nuevas tarifas del MIDA para servicios cuarentenarios entrarán en vigor el 24 de abril

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) informa a importadores, exportadores, agentes de carga y operadores logísticos sobre la actualización de las tarifas aplicables a los servicios de tratamientos cuarentenarios.

Dichas tarifas corresponden a procesos de aspersión, fumigación, termonebulización, incineración, enterramiento, atomización e inmersión. Estas medidas se aplicarán a todo artículo de interés sanitario o fitosanitario que ingrese al territorio nacional o se destine a la exportación, según los requerimientos técnicos vigentes.

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La presente disposición entrará en vigencia a partir del 24 de abril de 2026.

Para consultar el Decreto Ejecutivo y el desglose detallado de los nuevos costos, los interesados pueden acceder al portal oficial de la institución: www.mida.gob.pa.