Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 13:03

Nuevas tarifas del MIDA para servicios cuarentenarios entrarán en vigor el 24 de abril

Las nuevas tarifas del MIDA aplicables a los servicios de tratamientos cuarentenarios pueden ser consultadas en su portal web.

Nuevas tarifas del MIDA para servicios cuarentenarios.

Nuevas tarifas del MIDA para servicios cuarentenarios.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informa a importadores, exportadores, agentes de carga y operadores logísticos sobre la actualización de las tarifas aplicables a los servicios de tratamientos cuarentenarios.

Dichas tarifas corresponden a procesos de aspersión, fumigación, termonebulización, incineración, enterramiento, atomización e inmersión. Estas medidas se aplicarán a todo artículo de interés sanitario o fitosanitario que ingrese al territorio nacional o se destine a la exportación, según los requerimientos técnicos vigentes.

La presente disposición entrará en vigencia a partir del 24 de abril de 2026.

Para consultar el Decreto Ejecutivo y el desglose detallado de los nuevos costos, los interesados pueden acceder al portal oficial de la institución: www.mida.gob.pa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MIDAPma/status/2036857339119067593&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDA impulsa diálogo con ganaderos sobre mejoramiento genético del hato

Universidad de Panamá reactiva transporte gratuito a estudiantes con nuevas rutas y horarios

Alcaldía de Panamá ofrece tutorías gratuitas a estudiantes: así puedes inscribirte

Recomendadas

Más Noticias