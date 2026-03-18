MIDA decomisa embutidos, queso y más productos sin certificación sanitaria

MIDA decomisa embutidos en el Aeropuerto de Tocumen

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) informó que durante el mes de febrero fueron retenidos 1,624.62 kilogramos de productos en distintos puntos de ingreso al país, por incumplir la normativa sanitaria vigente.

De acuerdo con la entidad:

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1,089.62 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal

correspondieron a productos de origen vegetal 535.00 kilogramos fueron productos de origen animal

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Estos fueron detectados durante inspecciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.

Productos sin certificación retenidos por el MIDA

Entre los artículos de origen animal incautados se encontraban:

Huevos fértiles

Embutidos

Queso

Salami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034297219952623887?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 1,624.62 kilogramos de productos fueron retenidos por el @MIDAPma durante el mes de febrero en diferentes puntos de ingreso del país, por incumplir la normativa sanitaria vigente.



La entidad indica que del total de productos retenidos, 1,089.62 kilogramos… pic.twitter.com/zuvTe2p4fv — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Según el MIDA, estos productos provenían principalmente de República Dominicana y El Salvador, y no contaban con la certificación sanitaria requerida para su ingreso al país.

Llamado a viajeros e importadores

Las autoridades reiteraron el llamado a viajeros, importadores y usuarios en general a no ingresar productos de origen vegetal o animal sin la debida certificación sanitaria.

Advirtieron que el incumplimiento de estas normas puede generar: