Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 12:04

MIDA decomisa embutidos, queso y más productos sin certificación sanitaria

El MIDA retuvo más de 1,600 kilos de productos por no cumplir normas sanitarias. Conoce qué artículos fueron detectados.

MIDA decomisa embutidos en el Aeropuerto de Tocumen 

MIDA decomisa embutidos en el Aeropuerto de Tocumen 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que durante el mes de febrero fueron retenidos 1,624.62 kilogramos de productos en distintos puntos de ingreso al país, por incumplir la normativa sanitaria vigente.

Productos retenidos

De acuerdo con la entidad:

  • 1,089.62 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal
  • 535.00 kilogramos fueron productos de origen animal

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Estos fueron detectados durante inspecciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.

Productos sin certificación retenidos por el MIDA

Entre los artículos de origen animal incautados se encontraban:

  • Huevos fértiles
  • Embutidos
  • Queso
  • Salami
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Según el MIDA, estos productos provenían principalmente de República Dominicana y El Salvador, y no contaban con la certificación sanitaria requerida para su ingreso al país.

Llamado a viajeros e importadores

Las autoridades reiteraron el llamado a viajeros, importadores y usuarios en general a no ingresar productos de origen vegetal o animal sin la debida certificación sanitaria.

Advirtieron que el incumplimiento de estas normas puede generar:

  • Retención inmediata de la mercancía
  • Sanciones administrativas
  • Multas
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