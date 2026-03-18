MIDA decomisa embutidos, queso y más productos sin certificación sanitaria

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que durante el mes de febrero fueron retenidos 1,624.62 kilogramos de productos en distintos puntos de ingreso al país, por incumplir la normativa sanitaria vigente.
- 1,089.62 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal
- 535.00 kilogramos fueron productos de origen animal
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Estos fueron detectados durante inspecciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.
Productos sin certificación retenidos por el MIDA
Entre los artículos de origen animal incautados se encontraban:
- Huevos fértiles
- Embutidos
- Queso
- Salami
Según el MIDA, estos productos provenían principalmente de República Dominicana y El Salvador, y no contaban con la certificación sanitaria requerida para su ingreso al país.
Llamado a viajeros e importadores
Las autoridades reiteraron el llamado a viajeros, importadores y usuarios en general a no ingresar productos de origen vegetal o animal sin la debida certificación sanitaria.
Advirtieron que el incumplimiento de estas normas puede generar:
- Retención inmediata de la mercancía
- Sanciones administrativas
- Multas