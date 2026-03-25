AHORA: se registra incendio en bodega de Río Abajo

Esta tarde se registró un incendio de grandes proporciones en una bodega ubicada en la calle 11 del corregimiento de Río Abajo. Al lugar se desplazaron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) para las labores de extinción y control del fuego.

Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades han iniciado la evacuación preventiva de los residentes en casas y edificios aledaños, así como de los centros educativos cercanos, para evitar afectaciones por la densa columna de humo.

Se recomienda a los conductores evitar las vías que conectan con este sector de Río Abajo y ceder el paso a los vehículos de emergencia que continúan llegando a la zona del incidente.

Como medida de seguridad ante el incendio en la zona, las autoridades han procedido al cierre total de la vía La Pulida, en el corregimiento.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que un trabajador quedó atrapado en el sitio del siniestro, lo que obligó al personal de rescate a ingresar a la estructura bajo condiciones críticas.

Para controlar las llamas, se han desplegado más de seis camiones de extinción. Las labores de sofocación continúan activas para evitar que el fuego se propague a zonas colindantes.