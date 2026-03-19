MiAmbiente y Ministerio Público investigan posible mano criminal en incendio de La Yeguada

MiAmbiente realiza investigaciones por mano criminar en el incendio en La Yeguada.

El incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, en Veraguas, es investigado por el Ministerio Público tras indicios de posible origen intencional, según el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ).

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MiAmbiente: sospechas de origen intencional en La Yeguada

Autoridades ambientales y de emergencia indicaron que el siniestro presenta características inusuales, como múltiples focos activos en distintos puntos, lo que refuerza la hipótesis de una posible mano criminal.

Luis Vega, del Ministerio de Ambiente, explicó que el comportamiento del fuego no corresponde a un incendio natural, ya que normalmente se propaga desde un solo punto. Por ello, el caso ya está en manos del Ministerio Público, que inició las investigaciones con apoyo de la Fiscalía de Veraguas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034625255709319475?s=20&partner=&hide_thread=false Las autoridades sospechan que hubo mano criminal o intencionalidad en el incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, el cual está siendo investigado por el Ministerio Público.



Luis Vega, ingeniero forestal de @MiAmbientePma, Ángel Delgado, teniente coronel de @BCBRP,… pic.twitter.com/gjo6d7DZCC — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

MiAmbiente informa los daños ambientales tras incendio

El incendio afectó cerca de 350 hectáreas, incluyendo áreas dentro de la reserva y su zona de amortiguamiento, con impacto en el sotobosque, flora y fauna.

Según Ángel Delgado, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la operación fue de gran escala y requirió aeronaves, brigadas especializadas y personal de distintas provincias.

Las labores de extinción se extendieron por cinco días y representaron un gasto superior a los 130 mil dólares en recursos aéreos, además de logística y movilización.

Las autoridades reiteraron el llamado a proteger los recursos naturales mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables.