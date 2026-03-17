¡Terror ecológico! MiAmbiente busca a criminal tras incendios provocados en La Yeguada

MiAmbiente junto con autoridades sigue tratando de extinguir incendio en La Yeguada.

Una nueva quema provocada en la Reserva Forestal La Yeguada fue denunciada por el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ), tras registrarse más de 150 hectáreas afectadas.

También te puede interesar: Incendio consume varias hectáreas en Reserva Forestal La Yeguada

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033984509272826331?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Ambiente, @juancanavarro, denunció que una persona volvió a provocar un incendio en la Reserva Forestal La Yeguada, pese al esfuerzo realizado por brigadas forestales que lograron extinguir dos focos entre sábado y domingo, quedando solo un foco activo.



Señaló… pic.twitter.com/aBJIfE9oXG — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

MiAmbiente: atentado criminal en Veraguas

El jefe de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro, calificó el hecho como un acto criminal, señalando que una persona volvió a encender fuego deliberadamente a pesar de que las brigadas habían logrado extinguir dos focos previos.

El ministro Navarro enfatizó que no se puede permitir que actos irresponsables pongan en peligro vidas, hogares y la biodiversidad de La Yeguada.

Actualmente, se trabaja de forma coordinada para identificar al responsable, por quien se ha dispuesto una recompensa pública ante la gravedad del daño ecológico causado en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aeronavalpanama/status/2033918657907036466?s=20&partner=&hide_thread=false Desde tempranas horas, continuamos con las labores de extinción del incendio en La Yeguada.

Nuestros helicópteros ya se encuentran operando en la zona, trabajando intensamente para contener y evitar el avance del fuego.#PlanFirmeza#FuerzaAeronaval pic.twitter.com/TK2yDz7saj — Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (@aeronavalpanama) March 17, 2026

Esfuerzo conjunto de extinción

Para enfrentar la emergencia en La Yeguada, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional Aeronaval y voluntarios de MiAmbiente en Veraguas mantienen labores intensas.

La entidad agradeció el apoyo de los vecinos de la comunidad, quienes trabajan junto a las autoridades para sofocar el único foco que permanece activo.

Hasta el momento, el siniestro ha consumido una vasta extensión de bosque, dejando una huella de destrucción en uno de los pulmones forestales más importantes del país bajo vigilancia de MiAmbiente.